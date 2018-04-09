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Кабмином утверждены правила установления инвалидности

Кабинет министров подписал правила, по которым будет устанавливаться бессрочная и заочная инвалидность.

Кабмином утверждены правила установления инвалидности


Кабмин утвердил список заболеваний, при наличии которых инвалидность можно установить бессрочно, до 18-летия ребенка и даже заочно. Официальное сообщение и документ опубликованы сегодня на правительственном сайте.

Принятые изменения должны усовершенствовать процедуру медико-социальной экспертизы. Кроме установления инвалидности, изменения коснулись и вопросов реабилитации/абилитации инвалида, не пересматривая группу инвалидности или ее срок.

Перечень заболеваний для постановки инвалидности расширен и теперь в нем 58 наименований. По этому скорректированному списку специалисты экспертизы могут бессрочно или даже заочно присваивать инвалидность уже при первичном освидетельствовании.

Заочно освидетельствовать инвалида можно не только если у человека тяжелое состояние. Поводом могут служить также проживание в отдаленной или труднодоступной местности. Кроме этого, гражданин может обратиться в бюро МСЭ для присвоения инвалидности без направления на комиссию.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:30
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