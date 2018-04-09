Певица Наталья Власова развелась со своим супругом

Наталья Власова вместе с мамой и дочерью скоро переедут в новое жильё, где практически закончился ремонт. Пелагея сможет встречаться со своим папой в любое время, а также поддерживать с ним связь так, как захочет сама. Олег будет содержать свою дочку в полной мере. Точная причина развода в настоящее время неизвестна. Наталья Власова туманно поведала своим фолловерам: «Она любила Музыку, а Он любил её». Такой пост знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram.Также исполнительница песен намекнула, что у неё есть новый возлюбленный. Певица оставила в своём аккаунте сообщение со словами благодарности «тайному волшебнику» за красивое платье.