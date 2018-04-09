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Певица Наталья Власова развелась со своим супругом

Певица Наталья Власова после двадцати лет брака развелась с мужем Олегом. Данное решение исполнительницы песен стало для её фанатов настоящей неожиданностью. Сейчас бывших супругов связывает только общая одиннадцатилетняя дочка Пелагея.

Певица Наталья Власова развелась со своим супругом


Наталья Власова вместе с мамой и дочерью скоро переедут в новое жильё, где практически закончился ремонт. Пелагея сможет встречаться со своим папой в любое время, а также поддерживать с ним связь так, как захочет сама. Олег будет содержать свою дочку в полной мере. Точная причина развода в настоящее время неизвестна. Наталья Власова туманно поведала своим фолловерам: «Она любила Музыку, а Он любил её». Такой пост знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Также исполнительница песен намекнула, что у неё есть новый возлюбленный. Певица оставила в своём аккаунте сообщение со словами благодарности «тайному волшебнику» за красивое платье.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
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