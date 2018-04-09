Алена Водонаева не может найти приличное жилье в Лос-Анджелесе

«Где можно снять красивое жилье, а не халупу за 700 тысяч на месяц, как мы видим на Airbnb», - спросила она.

«Прям узнать больше не у кого. Понты дешевые», «Да уж, спрашивать в Инстаграм, где "сидят", в основном, обычные люди и ещё писать о "халупе" за 700 тысяч в месяц, это по-моему перебор», «Уж больно ты зажралась, кичась своими доходами. Давно тобой налоговая не интересовалась?», - отреагировали подписчики.

В своем микроблоге девушка опубликовала пост, в котором заявила, что ей срочно необходимо снять жилье с бассейном и уютным интерьером в Лос-Анджелесе на июль месяц.В итоге фанаты были шокированы «барскими» требованиями Алены, отметив, что простые рабочие люди не отдыхают в Лос-Анджелесе, и тем более не арендуют дом за 700 тысяч рублей в месяц, так как для большинства эта сумма превышает их годовую зарплату.