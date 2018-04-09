АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

«Русалу» грозит дефолт из-за санкций жестких апрельских США

В санкционный апрельский список в США попал директор "РУСАЛа" миллиардер Олег Дерипаска и сама его компания. После этого, его акции упали на Гонконгской бирже наполовину, а капитализация снизилась на $1 млрд.

Санкции Управления по контролю за иноактивами приведут к техническому дефолту "Росала" Олега Дерипаски. Он может наступить из-за определённых кредитных обязательств консорциума. В настоящее время специалисты компании оценивают отрицательное воздействие на финансовое положение группы. Об этом заявлено в сообщении пресс-службы. Однако уже сейчас акции российской фирмы в Гонконге упали в цене наполовину.

«Русалу» грозит дефолт из-за санкций жестких апрельских США


В результате, по сообщению специалистов биржи, капитализация снизилась на $1 млрд. Такое снижение произошло после того, как 6 апреля Минфинансов США ввел торговые ограничения против двух десятков роскомпаний государственного сектора, 7 предпринимателей и 12 компаний. Среди прочих и Дерипаска, который входит в ближайшее кремлевское окружение, по мнению американских сенаторов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно закатила истерику, надеясь на свадьбу
Модернизированный кроссовер Renault Kadjar
Американский ухажер сделал предложение Элине
Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц
Кэтрин Зета-Джонс посоревновалась с дочерью в
Марго Овсянникова попыталась закрутить роман с
Стартовали продажи седана Toyota Levin в
Анастасия Волочкова показала торчащие соски на
Таисия Повалий представила песню на стихи Михаила
Эксперты: под давлением новых санкций рубль
Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак
В компании Ravon рассказали о причинах
Прокуратура настоятельно просит Лондон выдать
Беременная Анастасия Костенко страдает из-за
В сети появились первые изображения
«Русалу» грозит дефолт из-за санкций жестких
NASA показало кратер Матара на Марсе с
Алена Водонаева не может найти приличное жилье в
Анастасия Волочкова показала фото своего любимого
Максим Галкин почтил память матери, которая
Эксперты составили ТОП-10 самых долговечных авто
Эксперт рассказал, кто и зачем атаковал сирийскую
Хейтеры высмеяли большие уши Маргариты Марсо
Телескоп Hubble обнаружил световое «кольцо
На Ямале СК проводит проверку после избиения
Сергей Челобанов опять оказался в центре скандала
В сети появилась информация о «заряженных»
Астрономы обнаружили уникальное скопление редких
Ученые из Чили возмущены исследованием гуманоида
В сеть выложили первые фотографии хардкорной
Просмотреть все новости