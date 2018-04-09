«Русалу» грозит дефолт из-за санкций жестких апрельских США

Санкции Управления по контролю за иноактивами приведут к техническому дефолту "Росала" Олега Дерипаски. Он может наступить из-за определённых кредитных обязательств консорциума. В настоящее время специалисты компании оценивают отрицательное воздействие на финансовое положение группы. Об этом заявлено в сообщении пресс-службы. Однако уже сейчас акции российской фирмы в Гонконге упали в цене наполовину.В результате, по сообщению специалистов биржи, капитализация снизилась на $1 млрд. Такое снижение произошло после того, как 6 апреля Минфинансов США ввел торговые ограничения против двух десятков роскомпаний государственного сектора, 7 предпринимателей и 12 компаний. Среди прочих и Дерипаска, который входит в ближайшее кремлевское окружение, по мнению американских сенаторов.