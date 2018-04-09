Smart откажется выпускать модели с ДВС после 2020 года

Дитер Цетше, являющийся главой концерна Daimler, заявил, что компания активно осуществляет электрификацию авто. Mercedes-Benz через четыре года будет предлагать в каждом семействе минимум по одной электромашине. Smart после 2022 года полностью откажется производить авто с ДВС. Концерн также начнёт использовать электромоторы на фургонах, грузовиках, автобусах. С февраля 2017 года Smart реализует на американском рынке всего одну электрическую модель ForTwo Electric Drive. После отказа бренда от ДВС в США из 85 официальных дилеров 27 продолжили продажи авто Smart. Прочие занимаются техобслуживанием автомобилей своих клиентов. Основная часть оставшихся дилеров осуществляют работу в городах, где действуют различные привилегии для владельцев электромобилей.Руководство бренда самый большой клиентский потенциал видит в Портленде, Сан-Диего, Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско.