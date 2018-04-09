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Smart откажется выпускать модели с ДВС после 2020 года

В модельной линейке бренда Smart после 2020 года останутся только «зелёные» авто.

Smart откажется выпускать модели с ДВС после 2020 года


Дитер Цетше, являющийся главой концерна Daimler, заявил, что компания активно осуществляет электрификацию авто. Mercedes-Benz через четыре года будет предлагать в каждом семействе минимум по одной электромашине. Smart после 2022 года полностью откажется производить авто с ДВС. Концерн также начнёт использовать электромоторы на фургонах, грузовиках, автобусах. С февраля 2017 года Smart реализует на американском рынке всего одну электрическую модель ForTwo Electric Drive. После отказа бренда от ДВС в США из 85 официальных дилеров 27 продолжили продажи авто Smart. Прочие занимаются техобслуживанием автомобилей своих клиентов. Основная часть оставшихся дилеров осуществляют работу в городах, где действуют различные привилегии для владельцев электромобилей.

Руководство бренда самый большой клиентский потенциал видит в Портленде, Сан-Диего, Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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