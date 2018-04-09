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Алсу представила новый клип «Не молчи»

Алсу презентовала долгожданный видеоклип на популярную композицию «Не молчи». В ролике исполнительница песен предстала одновременно в сексуальных и элегантных образах.

Алсу представила новый клип «Не молчи»

Известная отечественная певица Алсу презентовала публике свой долгожданный видеоклип на трогательную композицию «Не молчи». Исполнительница песен в своём микроблоге Instagram сообщила, что с радостью и волнением представляет поклонникам свою динамичную и яркую работу - новый клип на трек «Не Молчи». Артистка в свою очередь поблагодарила всю съёмочную команду, при этом пожелала всем приятного просмотра.

Пост в течение двух часов сумел собрать более 45 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 180 поздравительных комментариев от многочисленный фанатов знаменитости. С презентацией клипа Алсу поздравила Валерия в своём аккаунте.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:45
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