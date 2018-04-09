Алсу представила новый клип «Не молчи»

Известная отечественная певица Алсу презентовала публике свой долгожданный видеоклип на трогательную композицию «Не молчи». Исполнительница песен в своём микроблоге Instagram сообщила, что с радостью и волнением представляет поклонникам свою динамичную и яркую работу - новый клип на трек «Не Молчи». Артистка в свою очередь поблагодарила всю съёмочную команду, при этом пожелала всем приятного просмотра.Пост в течение двух часов сумел собрать более 45 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 180 поздравительных комментариев от многочисленный фанатов знаменитости. С презентацией клипа Алсу поздравила Валерия в своём аккаунте.