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На Ставрополье временно закрыты 11 торговых центров

Данные цифры озвучены на еженедельном заседании в краевом правительстве. Юрий Скворцов, являющийся зампредседателя правительства СК, поведал касательно результатов проверок противопожарной безопасности. В общей сложности охвачено 448 адреса — это ТРЦ, торговые комплексы, учреждения спорта и культуры, а также детские досуговые центры.

На Ставрополье временно закрыты 11 торговых центров


На 448 объектах проверяющими было выявлено около 800 нарушений. В суд подано 11 исков касательно приостановления деятельности до того времени, пока степень противопожарной безопасности на объекте не будет отвечать нормам. Сейчас временно закрыты 2 ТЦ в Ставрополе, 4 – в Пятигорске, 3 – в Благодарном, а также 2 в Буденновске. Возбуждено около 90 дел касательно административных правонарушений.

Пресс-служба губернатора СК сообщает, что с 16 апреля в Ставропольском крае вступает в действие чрезвычайный противопожарный режим, который, от части, увеличивает ответственность за нарушения.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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