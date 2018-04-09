На Ставрополье временно закрыты 11 торговых центров

На 448 объектах проверяющими было выявлено около 800 нарушений. В суд подано 11 исков касательно приостановления деятельности до того времени, пока степень противопожарной безопасности на объекте не будет отвечать нормам. Сейчас временно закрыты 2 ТЦ в Ставрополе, 4 – в Пятигорске, 3 – в Благодарном, а также 2 в Буденновске. Возбуждено около 90 дел касательно административных правонарушений.Пресс-служба губернатора СК сообщает, что с 16 апреля в Ставропольском крае вступает в действие чрезвычайный противопожарный режим, который, от части, увеличивает ответственность за нарушения.