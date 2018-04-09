Хейтеры высмеяли большие уши Маргариты Марсо

Однако, это не мешает ей ежедневно конфликтовать со своими хейтерами, которые критикуют каждый ее шаг и задают неуместные вопросы по поводу источников дохода.А недавно в Stories своего Instagram она выложила скриншот, на котором выделила «топ самых популярных комментариев», которые касаются ее внешности.Рита заявила, что всегда старается игнорировать негативные отзывы касающиеся ее одежды или ремонта в квартире, руководствуясь пословицей: «на вкус и цвет, товарищей нет», но пройти мимо насмешек над ее красотой не смогла.Марсо заявила, что не собирается ложиться на операционный стол для того, чтобы уменьшить свои уши или удлинить ноги, поскольку ее устраивает все, кроме количества мозгов у пишущих гадости комментаторов, однако в этом случае, по словам девушки, пластический хирург им ничем не поможет.