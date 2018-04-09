Geely представлена роскошная версия гибридного седана Geely Emgrand GT

Geely Borui GE - является полным названием новинки. Для гибрида предусматривается подзаряжаемый силовой агрегат. Он состоит из полуторалитрового турбодвигателя на 179 л.с., электромотора, аккумуляторов большой емкости. Двигатель комплектуется 7-РКПП. Гибрид Borui GE обладает другой решеткой радиатора, другими бамперами, измененной светодиодной оптикой. В салоне авто установлена другая передняя панель, куда встроена мультимедийная премиальная система с тачскрином на 12,3 дюйма. Авто имеет модернизированный блок управления современным климат-контролем, зарядное беспроводное устройство для гаджетов. Гибридный Geely Borui GE является ориентированным на китайский рынок. Авто начнут продавать в июле 2018 года.В РФ реализуют «дореформенную» версию Geely Emgrand GT. Силовая линейка авто представлена в стране 1,8/2,4-литровыми моторами на 148/163 л.с. Авто в России расценивается за 1 389 000 руб.