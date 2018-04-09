АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Geely представлена роскошная версия гибридного седана Geely Emgrand GT

Китайскими машиностроителями представлен роскошный гибридный седан, который будет на внутреннем рынке реализовываться под названием Borui. Это авто в РФ доступно с ДВС - Geely Emgrand GT.

Geely представлена роскошная версия гибридного седана Geely Emgrand GT

Geely Borui GE - является полным названием новинки. Для гибрида предусматривается подзаряжаемый силовой агрегат. Он состоит из полуторалитрового турбодвигателя на 179 л.с., электромотора, аккумуляторов большой емкости. Двигатель комплектуется 7-РКПП. Гибрид Borui GE обладает другой решеткой радиатора, другими бамперами, измененной светодиодной оптикой. В салоне авто установлена другая передняя панель, куда встроена мультимедийная премиальная система с тачскрином на 12,3 дюйма. Авто имеет модернизированный блок управления современным климат-контролем, зарядное беспроводное устройство для гаджетов. Гибридный Geely Borui GE является ориентированным на китайский рынок. Авто начнут продавать в июле 2018 года.

В РФ реализуют «дореформенную» версию Geely Emgrand GT. Силовая линейка авто представлена в стране 1,8/2,4-литровыми моторами на 148/163 л.с. Авто в России расценивается за 1 389 000 руб.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кабмином утверждены правила установления
Ученые разрешили 20-летнюю загадку цели
Певица Наталья Власова развелась со своим супругом
Попытка NASA отрицать существование Бога приводит
Smart откажется выпускать модели с ДВС после 2020
Алсу представила новый клип «Не молчи»
На Ставрополье временно закрыты 11 торговых
Исследование снегопада Антарктиды усугубляет
В Южной Корее обнаружили новый смертельный вирус,
В Самаре произошел крупный пожар возле ТЦ
Geely представлена роскошная версия гибридного
Энтузиасты-экологи выяснили, где в России чистый
Ученые посоветовали, как спать так, чтобы
Экологи: В Нижнем Новгороде экологическая
Дочь-кокетка Ксении Бородиной очаровала
Ольга Бузова запросто может отличить супесь от
В Брянске пациент ради визита к врачу выломал
Гибридное купе Acura NSX получит открытую версию
Саша Черно закатила истерику, надеясь на свадьбу
Модернизированный кроссовер Renault Kadjar
Американский ухажер сделал предложение Элине
Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц
Кэтрин Зета-Джонс посоревновалась с дочерью в
Марго Овсянникова попыталась закрутить роман с
Стартовали продажи седана Toyota Levin в
Анастасия Волочкова показала торчащие соски на
Таисия Повалий представила песню на стихи Михаила
Эксперты: под давлением новых санкций рубль
Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак
В компании Ravon рассказали о причинах
Просмотреть все новости