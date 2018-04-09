Экологи: В Нижнем Новгороде экологическая катастрофа

Ранней весной на льду Мещерского озера местные жители увидели желтые разводы с тяжелым запахом, где лёд в подтаял. Там же многочисленные очевидцы видели ассенизаторские машины от которых через шланги в озеро без очистки стекали зловонные волны. Жители обращались в Минэкологии, однако чиновники тогда утверждали, что это обычные "весенние стоки" и причин для беспокойства нет. До сих пор пробы воды местные лаборатории контроля не производили, потому и меры по улучшению ситуации не предприняты.Съемочная группа местного телеканала за 30 минут съемки засняла 15 спецавтомашин. По предварительным данным за сутки в местные водоемы сливают до 100 кубометров неочищенных стоков, а местная администрация и проверяющие службы никак не реагируют на продолжающееся ухудшение ситуации.