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Экологи: В Нижнем Новгороде экологическая катастрофа

Экологи и корреспонденты Нижнего Новгорода стали составлять карту разлива фекалий в водоемы города. Начало неприятностей началось в марте, когда канализационные стоки попали в Верхних Печерах, в Сормово, в микрорайоне Мещерское озеро.

Ранней весной на льду Мещерского озера местные жители увидели желтые разводы с тяжелым запахом, где лёд в подтаял. Там же многочисленные очевидцы видели ассенизаторские машины от которых через шланги в озеро без очистки стекали зловонные волны. Жители обращались в Минэкологии, однако чиновники тогда утверждали, что это обычные "весенние стоки" и причин для беспокойства нет. До сих пор пробы воды местные лаборатории контроля не производили, потому и меры по улучшению ситуации не предприняты.

Экологи: В Нижнем Новгороде экологическая катастрофа


Съемочная группа местного телеканала за 30 минут съемки засняла 15 спецавтомашин. По предварительным данным за сутки в местные водоемы сливают до 100 кубометров неочищенных стоков, а местная администрация и проверяющие службы никак не реагируют на продолжающееся ухудшение ситуации.
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 20:15
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