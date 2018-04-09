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В Брянске пациент ради визита к врачу выломал дверь поликлиники

Житель Брянска, пришедший на прием к врачу и обнаруживший запертые двери поликлиники, выломал их.
В Брянске пациент ради визита к врачу выломал дверь поликлиники


О казусе, случившемся в Брянске, сообщили на портале областного Минздрава. Мужчина-пациент рассказал, что через онлайн-кабинет он записался на прием к врачу на 7:30 утра, а в день приема у дверей поликлиники человек оказался в 7:10.

Дверь поликлиники была заперта. У человека была высокая температура, а на улице – мороз, поэтому в 7:20 горожанин настоятельно попросил у дежурных открыть дверь в медучреждение. На что получил грубый отказ.
Тогда мужчина стал стучать в двери, дергать ее, пытаясь все же попасть внутрь. В конце концов дверь сломалась.

Руководство поликлиники заявило, что прием граждан производится с 7:30 утра, но они не против учесть претензии мужчины.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:00
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