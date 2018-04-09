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Гибридное купе Acura NSX получит открытую версию

Компания Honda до конца текущего года планирует вывести на рынок гибридный суперкар NSX под брендом Acura. Отмечается, что новый автомобиль будет с открытым верхом.

Гибридное купе Acura NSX получит открытую версию


На американском рынке в настоящее время можно приобрести спортивное купе NSX премиального бренда Acura. Сейчас японские производители разрабатывают открытую версию Acura NSX Roadster. По всей вероятности родстер получит аналогичный силовой агрегат, что и купе.

Под капотом двухдверного купе Acura NSX расположена гибридная силовая установка, состоящая из битурбированного двигателя V6 объёмом 3,5 литра и трёх электрических моторов. Общая производительность агрегата составляет 573 лошадиные силы. До первой «сотки» купе набирает разгон за 3 секунды.

Эксперты не исключают, что спорткар появится и в «заряженной» версии, в названии которой появится приставка Type R. При этом техническая составляющего такого автомобиля будет серьёзно доработана с целью повышения производительности.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:45
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