Гибридное купе Acura NSX получит открытую версию

На американском рынке в настоящее время можно приобрести спортивное купе NSX премиального бренда Acura. Сейчас японские производители разрабатывают открытую версию Acura NSX Roadster. По всей вероятности родстер получит аналогичный силовой агрегат, что и купе.Под капотом двухдверного купе Acura NSX расположена гибридная силовая установка, состоящая из битурбированного двигателя V6 объёмом 3,5 литра и трёх электрических моторов. Общая производительность агрегата составляет 573 лошадиные силы. До первой «сотки» купе набирает разгон за 3 секунды.Эксперты не исключают, что спорткар появится и в «заряженной» версии, в названии которой появится приставка Type R. При этом техническая составляющего такого автомобиля будет серьёзно доработана с целью повышения производительности.