Модернизированный кроссовер Renault Kadjar запечатлели фотошпионы

Судя по обнародованным шпионским фотографиям у рестайлингового Renault Kadjar будет изменена передняя часть, в том числе решётка радиатора и бампер, а так же не исключено, что кроссоверу подкорректируют переднюю оптику. К тому же французские разработчики внесут изменение в интерьер автомобиля и обновят его техническую составляющую.В частности, под капотом обновлённого Renault Kadjar будет установлен турбомотор объёмом 1,3 литра производительностью от 115 до 160 лошадиных сил в зависимости от форсировки. Какой именно вариант силового агрегата получит кроссовер пока не уточняется. К тому же в оснащении автомобиля может появиться аналог системы ProPilot.