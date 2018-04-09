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Модернизированный кроссовер Renault Kadjar запечатлели фотошпионы

Во время дорожных испытаний фотошпионы запечатлели компактный кроссовер Renault Kadjar, который считается «родственником» японского Nissan Qashqai. Однако в Европе французский кроссовер менее популярен, чем «японец», поэтому разработчики решили его модернизировать.

Модернизированный кроссовер Renault Kadjar запечатлели фотошпионы


Судя по обнародованным шпионским фотографиям у рестайлингового Renault Kadjar будет изменена передняя часть, в том числе решётка радиатора и бампер, а так же не исключено, что кроссоверу подкорректируют переднюю оптику. К тому же французские разработчики внесут изменение в интерьер автомобиля и обновят его техническую составляющую.

В частности, под капотом обновлённого Renault Kadjar будет установлен турбомотор объёмом 1,3 литра производительностью от 115 до 160 лошадиных сил в зависимости от форсировки. Какой именно вариант силового агрегата получит кроссовер пока не уточняется. К тому же в оснащении автомобиля может появиться аналог системы ProPilot.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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