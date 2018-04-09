Кэтрин Зета-Джонс посоревновалась с дочерью в откровенности нарядов

Знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана из показа устроили настоящее шоу, пригласив известных моделей, в число которых вошли Сара Сампайо, Джоан Смоллс и Наоми Кэмпбелл. Вечеринку модного дома посетила и актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе со своей юной дочерью. Наряды, которые родственницы выбрали для мероприятия, без внимания не остались. Наследница актрисы и её мужа Майкла Дугласа одела на мероприятие строгие укороченные брюки и топ открывающий плечи с ярким принтом.Сорокавосьмилетняя Зета-Джонс предпочла полупрозрачное кружевное платье с ярко выраженным декольте, которое подчёркивает все достоинства фигуры артистки. Видеозапись с модной вечеринки звезда обнародовала в своём микроблоге Instagram.