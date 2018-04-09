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Кэтрин Зета-Джонс посоревновалась с дочерью в откровенности нарядов

Кэтрин Зета-Джонс, являющаяся известной британской актрисой, вместе с четырнадцатилетней дочкой Кэрис посетила мероприятие Dolce&Gabbana, которое прошло в Нью-Йорке.

Кэтрин Зета-Джонс посоревновалась с дочерью в откровенности нарядов


Знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана из показа устроили настоящее шоу, пригласив известных моделей, в число которых вошли Сара Сампайо, Джоан Смоллс и Наоми Кэмпбелл. Вечеринку модного дома посетила и актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе со своей юной дочерью. Наряды, которые родственницы выбрали для мероприятия, без внимания не остались. Наследница актрисы и её мужа Майкла Дугласа одела на мероприятие строгие укороченные брюки и топ открывающий плечи с ярким принтом.

Сорокавосьмилетняя Зета-Джонс предпочла полупрозрачное кружевное платье с ярко выраженным декольте, которое подчёркивает все достоинства фигуры артистки. Видеозапись с модной вечеринки звезда обнародовала в своём микроблоге Instagram.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
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