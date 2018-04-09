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Эксперт рассказал, кто и зачем атаковал сирийскую авиабазу Т-4

Об атаке на сирийский военный аэродром Тифор (Т-4) стало известно прошлой ночью.

Эксперт рассказал, кто и зачем атаковал сирийскую авиабазу Т-4


СМИ передали, что ракеты были направлены в сторону Сирии со стороны Средиземного моря. Имеются предположения, что к удару причастным мог быть Израиль, а также США. Специалист из «Политэксперта» сообщил, что поводом для подозрений Запала в данном случае послужили недавние угрозы Трампа. Он заявил, что сирийские власти заплатят высокую цену непосредственно за использование химического оружия в государстве. Ряд СМИ США предполагали нанесение в итоге ракетных ударов по стратегическим объектам Сирии. В Пентагоне открещиваются от причастности к данной атаке. Есть данные, что на авиабазе находились практически только иранские военнослужащие.

Специалист, рассуждая касательно причин атаки, предположил, что речь идти может о «прощупывании почвы», непосредственно для дальнейших провокаций. Это возможно проверка систем ПВО, отслеживание реакции РФ на подобную атаку. В случае отсутствия реакции, можно будет и дальше наносить удары.
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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