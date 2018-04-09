Ольга Бузова в своей гримерке станцевала для Романа Гриценко

Несколько дней назад участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко был вынужден покинуть Остров любви, поскольку за несколько месяцев пребывания там он не смог построить отношения ни с одной из предложенных ему девушек.Вернувшись в Москву, молодой человек сразу же наведался в гримерку к Ольге Бузовой.Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад ведущая реалити-шоу делала вид, что очень обижена на Рому, ведь как только он втерся к ней в доверие, то сразу переключился на другую девушку. Она обвиняла парня в непостоянстве, лжи и предательстве.Однако их вчерашняя встреча, судя по ролику, который опубликовал Андрей Черкасов, прошла в довольно дружеской и даже интимной обстановке, ведь будучи в кружевном бюстгальтере и штанах, Бузова решила станцевать для Гриценко танец.Причем Оля даже не догадывалась, что ее коллега снимает все на камеру, а когда заметила, сразу же попросила прекратить, оправдываясь, что просто пела для Ромы песню.