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Стартовали продажи седана Toyota Levin в роскошной модификации

Компания Toyota выводит на рынок седан Levin в максимальной комплектации DeLux. Обновлённая версия Toyota Levin появилась в продаже весной прошлого года, дизайн автомобиля выполнен в духе Camry новой генерации.

Стартовали продажи седана Toyota Levin в роскошной модификации


Рестайлинговый седан Toyota Levin отличается видоизменённой решёткой радиатора, иными бамперами, массивными воздухозаборниками, модернизированными противотуманными фарами и задними фонарями другой формы.

Максимальная комплектация автомобиля Toyota Levin DeLux получила полностью светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, систему предотвращения фронтальных столкновений и климат-контроль. В салоне автомобиля появилась кожаная отделка, информационно-развлекательный комплекс и панорамный люк с электроприводом.

Под капотом седана Toyota Levin DeLux установлен турбодвигатель объёмом 1,2 литра производительностью 116 лошадиных сил, который работает в тандеме с вариатором CVT. Стоимость данной модификации составляет 129 800 юаней.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
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