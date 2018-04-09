Стартовали продажи седана Toyota Levin в роскошной модификации
Компания Toyota выводит на рынок седан Levin в максимальной комплектации DeLux. Обновлённая версия Toyota Levin появилась в продаже весной прошлого года, дизайн автомобиля выполнен в духе Camry новой генерации.
Рестайлинговый седан Toyota Levin отличается видоизменённой решёткой радиатора, иными бамперами, массивными воздухозаборниками, модернизированными противотуманными фарами и задними фонарями другой формы.
Максимальная комплектация автомобиля Toyota Levin DeLux получила полностью светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, систему предотвращения фронтальных столкновений и климат-контроль. В салоне автомобиля появилась кожаная отделка, информационно-развлекательный комплекс и панорамный люк с электроприводом.
Под капотом седана Toyota Levin DeLux установлен турбодвигатель объёмом 1,2 литра производительностью 116 лошадиных сил, который работает в тандеме с вариатором CVT. Стоимость данной модификации составляет 129 800 юаней.
Рестайлинговый седан Toyota Levin отличается видоизменённой решёткой радиатора, иными бамперами, массивными воздухозаборниками, модернизированными противотуманными фарами и задними фонарями другой формы.
Максимальная комплектация автомобиля Toyota Levin DeLux получила полностью светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, систему предотвращения фронтальных столкновений и климат-контроль. В салоне автомобиля появилась кожаная отделка, информационно-развлекательный комплекс и панорамный люк с электроприводом.
Под капотом седана Toyota Levin DeLux установлен турбодвигатель объёмом 1,2 литра производительностью 116 лошадиных сил, который работает в тандеме с вариатором CVT. Стоимость данной модификации составляет 129 800 юаней.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:00