Новое шоу «Замуж за Бузову» облегчит работу кастинг-службе «Дома-2»

Однако, по мнению публики, на самом деле теледива заведомо уверена в том, что возлюбленного она себе в шоу «Замуж за Бузову» не найдет.Разрабатывая концепцию нового проекта руководство канала ТНТ преследовало цель не женить девушку, а заработать на ней как можно больше денег, а также заменить потерявшего свою популярность «Холостяка», ведь многие зрители давно перестали смотреть некогда любимое шоу, так как ни один из его героев, так и не женился на победившей девушке.Более того, пользователи Сети уверены, что с помощью нового телевизионного шоу Бузова сможет привлечь на телевидение тех парней, которых в дальнейшем можно будет привлекать и в другие проекты канала ТНТ, включая пресловутую телестройку.Судя по интервью, Оля сама лично будет отбирать кандидатов, которые будут бороться за ее сердце, а это значит, что она своим опытным взглядом сразу определит, кто подойдет для женской версии «Холостяка», а кто должен сначала научиться строить любовь в периметре «Дома-2».