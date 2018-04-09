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Новое шоу «Замуж за Бузову» облегчит работу кастинг-службе «Дома-2»

На днях популярная ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова подтвердила, что нашла время в своем и так по минутам расписанном графике для съемок нового шоу, которое выйдет на канале ТНТ и станет аналогом «Холостяка».

Однако, по мнению публики, на самом деле теледива заведомо уверена в том, что возлюбленного она себе в шоу «Замуж за Бузову» не найдет.

Новое шоу «Замуж за Бузову» облегчит работу кастинг-службе «Дома-2»

Разрабатывая концепцию нового проекта руководство канала ТНТ преследовало цель не женить девушку, а заработать на ней как можно больше денег, а также заменить потерявшего свою популярность «Холостяка», ведь многие зрители давно перестали смотреть некогда любимое шоу, так как ни один из его героев, так и не женился на победившей девушке.

Более того, пользователи Сети уверены, что с помощью нового телевизионного шоу Бузова сможет привлечь на телевидение тех парней, которых в дальнейшем можно будет привлекать и в другие проекты канала ТНТ, включая пресловутую телестройку.

Судя по интервью, Оля сама лично будет отбирать кандидатов, которые будут бороться за ее сердце, а это значит, что она своим опытным взглядом сразу определит, кто подойдет для женской версии «Холостяка», а кто должен сначала научиться строить любовь в периметре «Дома-2».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:58
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