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Энтузиасты-экологи выяснили, где в России чистый воздух

Самый большой вред чистоте воздуха или снега наносят старые угольные котельные и иные объекты теплогенерации. И больше всего их в Корсакове. Это выяснили экологи из группы популярного блогера Сергея Анашкевича, взявшие образцы воздуха в Корсакове и Омске, Самаре и Южно-Сахалинске.

Экологи из группы популярного блогера Сергея Анашкевича провели исследование образцов воздуха в нескольких городах России: Корсакове, Омске, Самаре, Южно-Сахалинске. Оказалось, что наиболее загрязненным воздухом люди дышат в последнем в этом списке городе. Причина этого не в том, что здесь загрязнение атмосферы от промпредприятий и ТЭЦ выше, а потому, что он находится между сопок и потому дым от котельных и ТЭЦ оседает на головы жителей.

Энтузиасты-экологи выяснили, где в России чистый воздух


В Омске ситуация иная, хотя здесь вырабатывается, в расчете на душу населения больше всего промотходов - 135 кг в год на человека. Однако из-за расположения в степи все выбросы выносят ветра и потому в населенном пункте более благоприятная атмосфера, чем в иных городах. В целом же по стране, считают исследователи, ситуация непростая, потому что нет единой программы строительства очистных сооружений, которые смогли бы полностью очищать сточные воды и выбросы в атмосферу от предприятий пищевой промышленности, металлургии и ЖКХ.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 20:45
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