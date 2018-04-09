Энтузиасты-экологи выяснили, где в России чистый воздух

Экологи из группы популярного блогера Сергея Анашкевича провели исследование образцов воздуха в нескольких городах России: Корсакове, Омске, Самаре, Южно-Сахалинске. Оказалось, что наиболее загрязненным воздухом люди дышат в последнем в этом списке городе. Причина этого не в том, что здесь загрязнение атмосферы от промпредприятий и ТЭЦ выше, а потому, что он находится между сопок и потому дым от котельных и ТЭЦ оседает на головы жителей.В Омске ситуация иная, хотя здесь вырабатывается, в расчете на душу населения больше всего промотходов - 135 кг в год на человека. Однако из-за расположения в степи все выбросы выносят ветра и потому в населенном пункте более благоприятная атмосфера, чем в иных городах. В целом же по стране, считают исследователи, ситуация непростая, потому что нет единой программы строительства очистных сооружений, которые смогли бы полностью очищать сточные воды и выбросы в атмосферу от предприятий пищевой промышленности, металлургии и ЖКХ.