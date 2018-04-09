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Прокуратура настоятельно просит Лондон выдать Москве 61 бизнесмена

Это огласил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, имея в виду, что эти люди нанесли в свое время значительный экономический ущерб бюджету России.

Прокуратура настоятельно просит Лондон выдать Москве 61 бизнесмена


По сути, эти люди прячутся, скрываются на территории Великобритании. Генпрокурор напомнил, что, начиная с 2002 года, Лондону направлены правоохранительными органами Росси запросы о выдаче в итоговом количестве 61 человека. Сумма ущерба, нанесенного ими, исчисляется более чем 0,5 триллионов рублей.

Эти лица обвиняются или же были уже осуждены в экономических преступлениях, но в итоге им удалось оказаться в Великобритании. И согласно принятого в прошлом году «Акта о криминальных финансах» (Criminal Finance Act), им будет непросто объяснить происхождение их денежных средств.

«Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании, в котором, в частности, требуется объясняться в источниках получения имеющихся средств, если их сумма превышает 50 тысяч фунтов стерлингов ($70 тыс.). Экономических преступников можете оставить себе, а наши деньги верните нам», резюмировал господин Чайка.
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Экономика
Добавил: George21 Сегодня, 18:30
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