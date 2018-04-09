Прокуратура настоятельно просит Лондон выдать Москве 61 бизнесмена

По сути, эти люди прячутся, скрываются на территории Великобритании. Генпрокурор напомнил, что, начиная с 2002 года, Лондону направлены правоохранительными органами Росси запросы о выдаче в итоговом количестве 61 человека. Сумма ущерба, нанесенного ими, исчисляется более чем 0,5 триллионов рублей.Эти лица обвиняются или же были уже осуждены в экономических преступлениях, но в итоге им удалось оказаться в Великобритании. И согласно принятого в прошлом году «Акта о криминальных финансах» (Criminal Finance Act), им будет непросто объяснить происхождение их денежных средств.«Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании, в котором, в частности, требуется объясняться в источниках получения имеющихся средств, если их сумма превышает 50 тысяч фунтов стерлингов ($70 тыс.). Экономических преступников можете оставить себе, а наши деньги верните нам», резюмировал господин Чайка.