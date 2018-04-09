Ольга Жарикова и Александр Гобозов назовут свою дочь Джульеттой
Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова счастлива, что на ее жизненном пути повстречался такой мужчина, как Александр Гобозов. Причем, она уверена, что это взаимно, ведь вместе с возлюбленным они уже думают о свадьбе и выбирают имена для будущих детей.
Напомним, что судьбы Оли и Саши сплелись после того, как они оба оказались в проигрышных для себя ситуациях – Жарикову с подозрениями в беременности бросил Илья Яббаров, в Гобозова с ожогами второй степени бросила Карина Пронина.
В итоге немного повстречавшись молодые люди поняли, что созданы друг для друга и решили участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Они с уверенностью заявляют о готовности к браку и детям.
По словам Оли, они с Гобозовым уже подумывают о ребенке, причем оба мечтают о девочке, которую назовут Джульетта. Столь необычное имя предложил именно Саша, но его возлюбленная совсем не против, так как будет сокращенно называть ее, как любимую пору года – лето.
Стоит отметить, что сыну от первого брака тоже давал имя мужчина. Мальчику совсем скоро исполнится 4 года и зовут его Роберт.
Напомним, что судьбы Оли и Саши сплелись после того, как они оба оказались в проигрышных для себя ситуациях – Жарикову с подозрениями в беременности бросил Илья Яббаров, в Гобозова с ожогами второй степени бросила Карина Пронина.
В итоге немного повстречавшись молодые люди поняли, что созданы друг для друга и решили участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Они с уверенностью заявляют о готовности к браку и детям.
«Саша — первый человек, с кем у меня совпали мечты и цели. До этого мне попадались мужчины, у которых была на первом месте карьера. А здесь — встретила того, кого хотела», - призналась Жарикова.
По словам Оли, они с Гобозовым уже подумывают о ребенке, причем оба мечтают о девочке, которую назовут Джульетта. Столь необычное имя предложил именно Саша, но его возлюбленная совсем не против, так как будет сокращенно называть ее, как любимую пору года – лето.
Стоит отметить, что сыну от первого брака тоже давал имя мужчина. Мальчику совсем скоро исполнится 4 года и зовут его Роберт.