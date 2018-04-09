Ольга Жарикова и Александр Гобозов назовут свою дочь Джульеттой

«Саша — первый человек, с кем у меня совпали мечты и цели. До этого мне попадались мужчины, у которых была на первом месте карьера. А здесь — встретила того, кого хотела», - призналась Жарикова.

Напомним, что судьбы Оли и Саши сплелись после того, как они оба оказались в проигрышных для себя ситуациях – Жарикову с подозрениями в беременности бросил Илья Яббаров, в Гобозова с ожогами второй степени бросила Карина Пронина.В итоге немного повстречавшись молодые люди поняли, что созданы друг для друга и решили участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Они с уверенностью заявляют о готовности к браку и детям.По словам Оли, они с Гобозовым уже подумывают о ребенке, причем оба мечтают о девочке, которую назовут Джульетта. Столь необычное имя предложил именно Саша, но его возлюбленная совсем не против, так как будет сокращенно называть ее, как любимую пору года – лето.Стоит отметить, что сыну от первого брака тоже давал имя мужчина. Мальчику совсем скоро исполнится 4 года и зовут его Роберт.