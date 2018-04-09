В сети появились первые изображения электрокроссовера версии Ford Mach 1

Авто должно дебютировать уже в 2020 году. Но уже сейчас в интернете появляются первые его изображения. Визуализацию электрической версии Ford Mach 1 накануне показал сайт Carscoops. По мнению дизайнеров портала, новый вседорожник выглядеть будет именно так, вопреки сегодняшней стилистике моделей SUV известного американского бренда. Независимые дизайнеры считают, что кроссовер Ford Mach 1 получит большую решетку радиатора трапециевидной формы. Авто наделили С-образными ДХО на светодиодах, большие колеса, защитный пластиковый обвес.Дебют Ford Mach 1 состоится в формате кросс-купе, на который в последнее время растет спрос. Вседорожник должен получить инновационные энергоносители, обеспечивающие авто хороший запас хода. Машина должна получить систему быстрой зарядки аккумулятора.