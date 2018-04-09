Анастасия Волочкова показала фото своего любимого

Анастасия Волочкова поделилась со своими фанатами публикацией, на которой она изображена в Пхукете возле гостиницы в обнимку с новым бойфрендом. Фото оценили уже около 2,5 тысячи фолловеров. Под снимком с новым возлюбленным прима-балерина написала, что она очень любит творчество, цветы, красоту и быть любимой.Анастасия Волочкова в настоящее время наслаждается отдыхом на территории Таиланда. Это не первый бойфренд знаменитой отечественной балерины. На днях танцовщица засыпала свой Instagram публикациями с казахским поэтом, при этом даже намекала на скорое бракосочетание с Хакимом Булибековым.