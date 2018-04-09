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Ольга Бузова задумалась о создании конкурса «Евровидение с Бузовой»

На днях популярной телеведущей и певице Ольге Бузовой предложили пройти небольшой блиц-опрос, суть которого состоит в том, что на заданные вопросы необходимо отвечать быстро и не задумываясь.

По итогам опроса выяснилось, что девушка хотела бы родиться принцессой, в сериале «Секс в большом городе» она представляет себя в роли Саманты, а выбирая между просмотром «Игры престолов» и игрой в шахматы, она остановилась на «облегченной версии телестройки».

Ольга Бузова задумалась о создании конкурса «Евровидение с Бузовой»

Также теледива призналась, что на данный момент ей не с кем сражаться в батле, поскольку равных ей нет никого.

Кроме того, выбирая между Олимпиадой и «Евровидением», а также между «Оскаром» и «Евровидением» Оля ни разу не выбрала певческий конкурс, однако позже сделала на этом акцент.

«Я что ни разу не выбрала «Евровидение»? Надо сделать «Евровидение с Бузовой», - заявила она.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55
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