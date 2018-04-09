Максим Галкин почтил память матери, которая умерла 14 лет назад

Галкин в своём аккаунте трогательно почтил память мамы Натальи Прагиной, которая из-за болезни скончалась 14 лет назад. Также Максим обнародовал в Сети статью из газеты «Свободная Болгария» за тридцать первое июля 1946 года, посвящённую успехам его матери. Максим Галкин в рамках Instagram рассказал, что его мамы не стало девятого апреля 2004 года. Седьмого апреля между гастролями он навестил её в Израиле, именно там женщина была на лечении.Юморист поведал, что его мама ушла из жизни на Святой Земле в Страстную Пятницу накануне католической и православной Пасхи, которая в тот год была в одно воскресенье. Также Максим написал слова благодарности своей матери.