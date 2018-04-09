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Максим Галкин почтил память матери, которая умерла 14 лет назад

Максим Галкин, являющийся известным отечественным комиком и шоуменом, трогательно почтил память матери, которая ушла из жизни 14 лет назад. Галкин поведал семейную историю, а также призвал фанатов беречь своих родных.

Максим Галкин почтил память матери, которая умерла 14 лет назад


Галкин в своём аккаунте трогательно почтил память мамы Натальи Прагиной, которая из-за болезни скончалась 14 лет назад. Также Максим обнародовал в Сети статью из газеты «Свободная Болгария» за тридцать первое июля 1946 года, посвящённую успехам его матери. Максим Галкин в рамках Instagram рассказал, что его мамы не стало девятого апреля 2004 года. Седьмого апреля между гастролями он навестил её в Израиле, именно там женщина была на лечении.

Максим Галкин почтил память матери, которая умерла 14 лет назад


Юморист поведал, что его мама ушла из жизни на Святой Земле в Страстную Пятницу накануне католической и православной Пасхи, которая в тот год была в одно воскресенье. Также Максим написал слова благодарности своей матери.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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