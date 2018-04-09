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Эксперты составили ТОП-10 самых долговечных авто

Американцы огласили список самых долговечных авто, способных преодолеть 320 000 км. Три из них принадлежат бренду Toyota.

Эксперты составили ТОП-10 самых долговечных авто


Подобные пробеги для многих современных авто фактически недостижимы. Специалисты, проанализировав информацию о 13 500 000 авто, выпущенных с 1981 года по 2017 год, назвали ТОП самых живучих машин. Большую долю рейтинга составляют полноразмерные SUV. Лидером является Toyota Sequoia. 6,6 процентов от общего количества данной модели имеют пробег более 320 000 км. На втором месте разместился Ford Expedition (5,4%). Третье место занял Chevrolet Suburban (5,2%). Потом следует Toyota 4Runner (4,2%), GMC Yukon XL (3,9%).

Далее в ТОП самых выносливых авто идёт Chevy Tahoe (3,8%), его люксовый аналог версия GMC Yukon (2,8%), среднеразмерный пикап версии Toyota Tacoma (2,6%). Единственным седаном в рейтинге является большая переднеприводная модель Toyota Avalon (2,4%). Имеет место также минивэн Honda Odyssey (2,4%).
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Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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