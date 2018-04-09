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На Урале после обмороков госпитализировали 13 детей

На Урале в одной из городских школ упали несколько учеников в обморок. Происшествие произошло шестого апреля в Арсинской средней школе, о чем поведали местные сотрудники СМИ.

На Урале после обмороков госпитализировали 13 детей


Речь идёт касательно десяти несовершеннолетних детей, с которыми инцидент произошел ещё пятого апреля. Другие же на следующий день упали в обморок на линейке, которая была посвящена Всемирному дню здоровья. На место происшествия прибыли врачи, сотрудники МЧС и следователи. Одна из версий является отравление. Сейчас следствие рассматривает ряд причин отравления, однако главной полагают некачественную воду. По данным ведомства СК, шестого апреля из школы в больницу поступили от 7 - 15 лет 13 детей. Девятерых уже выписали, при этом четверо продолжают лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Фигурантов этого расследования не разглашают. Роспотребнадзор региона комментировать ситуацию отказывается.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:37
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