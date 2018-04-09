На Урале после обмороков госпитализировали 13 детей
На Урале в одной из городских школ упали несколько учеников в обморок. Происшествие произошло шестого апреля в Арсинской средней школе, о чем поведали местные сотрудники СМИ.
Речь идёт касательно десяти несовершеннолетних детей, с которыми инцидент произошел ещё пятого апреля. Другие же на следующий день упали в обморок на линейке, которая была посвящена Всемирному дню здоровья. На место происшествия прибыли врачи, сотрудники МЧС и следователи. Одна из версий является отравление. Сейчас следствие рассматривает ряд причин отравления, однако главной полагают некачественную воду. По данным ведомства СК, шестого апреля из школы в больницу поступили от 7 - 15 лет 13 детей. Девятерых уже выписали, при этом четверо продолжают лечение.
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Фигурантов этого расследования не разглашают. Роспотребнадзор региона комментировать ситуацию отказывается.
Речь идёт касательно десяти несовершеннолетних детей, с которыми инцидент произошел ещё пятого апреля. Другие же на следующий день упали в обморок на линейке, которая была посвящена Всемирному дню здоровья. На место происшествия прибыли врачи, сотрудники МЧС и следователи. Одна из версий является отравление. Сейчас следствие рассматривает ряд причин отравления, однако главной полагают некачественную воду. По данным ведомства СК, шестого апреля из школы в больницу поступили от 7 - 15 лет 13 детей. Девятерых уже выписали, при этом четверо продолжают лечение.
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Фигурантов этого расследования не разглашают. Роспотребнадзор региона комментировать ситуацию отказывается.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:37