На Урале после обмороков госпитализировали 13 детей

Речь идёт касательно десяти несовершеннолетних детей, с которыми инцидент произошел ещё пятого апреля. Другие же на следующий день упали в обморок на линейке, которая была посвящена Всемирному дню здоровья. На место происшествия прибыли врачи, сотрудники МЧС и следователи. Одна из версий является отравление. Сейчас следствие рассматривает ряд причин отравления, однако главной полагают некачественную воду. По данным ведомства СК, шестого апреля из школы в больницу поступили от 7 - 15 лет 13 детей. Девятерых уже выписали, при этом четверо продолжают лечение.Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Фигурантов этого расследования не разглашают. Роспотребнадзор региона комментировать ситуацию отказывается.