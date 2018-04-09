На Ямале СК проводит проверку после избиения школьницы

В Лабытнанге в одной из городских школ произошло чрезвычайное происшествие. Четвёртого апреля в полицию обратилась мама избитой девочки. Нападавшей оказалась несовершеннолетняя школьница. Она, выясняя отношения личного характера, нанесла сверстнице побои. Девушка била пострадавшую ногами по всему её телу. СМИ сообщает, что в данном конфликте наблюдали ещё несколько подростков. Все участники происшествия установлены, по итогам проверки примут процессуальное решение.В данное время пострадавшая девушка перебывает на амбулаторном лечении. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет определен причиненный вред здоровью школьницы.