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На Ямале СК проводит проверку после избиения школьницы

По факту опубликованного в интернете видео, на котором изображено как в Ямале пятнадцатилетняя школьница избивает сверстницу, СК проводит проверку.

На Ямале СК проводит проверку после избиения школьницы


В Лабытнанге в одной из городских школ произошло чрезвычайное происшествие. Четвёртого апреля в полицию обратилась мама избитой девочки. Нападавшей оказалась несовершеннолетняя школьница. Она, выясняя отношения личного характера, нанесла сверстнице побои. Девушка била пострадавшую ногами по всему её телу. СМИ сообщает, что в данном конфликте наблюдали ещё несколько подростков. Все участники происшествия установлены, по итогам проверки примут процессуальное решение.

В данное время пострадавшая девушка перебывает на амбулаторном лечении. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет определен причиненный вред здоровью школьницы.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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