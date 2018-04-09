Сергей Челобанов опять оказался в центре скандала с ДНК-тестом

Челобанов сомневается, что он отец двухлетнего Саши. На шоу «Звезды сошлись» певец сообщил, что хочет провести тест ДНК, с помощью которого развеятся все сомнения. Гражданская супруга исполнителя песен - Евгения Гранде сказала, что не понимает сомнений Челобанова. В студии Сергей не находился, а появился с помощью онлайн связи. Артист заявил, что начал у сына замечать несоответствия поведения с его привычками, что и натолкнуло его на мысль, что Саша не его сын. Только стопроцентные доказательства развеют его сомнения.Евгению такое заявление шокировало, так как она в студии поведала касательно хороших отношениях с Челобановым, а также его любви к мальчику. Гранде, еле сдерживая слезы, заявила, что она готова на данную экспертизу, потому что ей нечего скрывать.