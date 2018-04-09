Сергей Челобанов опять оказался в центре скандала с ДНК-тестом
Сергей Челобанов, являющийся известным певцом, сомневается в отцовстве. Артист добивается проведения ДНК-теста в отношении двухлетнего Саши.
Челобанов сомневается, что он отец двухлетнего Саши. На шоу «Звезды сошлись» певец сообщил, что хочет провести тест ДНК, с помощью которого развеятся все сомнения. Гражданская супруга исполнителя песен - Евгения Гранде сказала, что не понимает сомнений Челобанова. В студии Сергей не находился, а появился с помощью онлайн связи. Артист заявил, что начал у сына замечать несоответствия поведения с его привычками, что и натолкнуло его на мысль, что Саша не его сын. Только стопроцентные доказательства развеют его сомнения.
Евгению такое заявление шокировало, так как она в студии поведала касательно хороших отношениях с Челобановым, а также его любви к мальчику. Гранде, еле сдерживая слезы, заявила, что она готова на данную экспертизу, потому что ей нечего скрывать.
Челобанов сомневается, что он отец двухлетнего Саши. На шоу «Звезды сошлись» певец сообщил, что хочет провести тест ДНК, с помощью которого развеятся все сомнения. Гражданская супруга исполнителя песен - Евгения Гранде сказала, что не понимает сомнений Челобанова. В студии Сергей не находился, а появился с помощью онлайн связи. Артист заявил, что начал у сына замечать несоответствия поведения с его привычками, что и натолкнуло его на мысль, что Саша не его сын. Только стопроцентные доказательства развеют его сомнения.
Евгению такое заявление шокировало, так как она в студии поведала касательно хороших отношениях с Челобановым, а также его любви к мальчику. Гранде, еле сдерживая слезы, заявила, что она готова на данную экспертизу, потому что ей нечего скрывать.