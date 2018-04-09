В сети появилась информация о «заряженных» версиях пикапов Ram

В частности, компания Ram разрабатывает две заряженные версии пикапа — Rebel TR и Rebel TRX, которые представят не ранее 2021 года. Модификация Rebel TR получит атмосферный 8-цилиндровый двигатель объёмом 7,0 литра мощностью 520 лошадиных сил. Под капотом Rebel TRX будет установлен двигатель V8 с наддувом ёмкостью 6,2 литра производительностью 707 лошадиных сил.Стоит отметить, что представители компании Ram уже не в первый раз сообщают о скором выходе 707-сильного пикапа. Слухи о том, что будет разработана более мощная версия появились практически сразу поле того как была представлена новая версия пикапа Ram 1500 2019 модельного года. Как сообщили журналисты, им удалось найти отсылку в представленном шоу-каре именно к 707-сильной модификации.