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В сети появилась информация о «заряженных» версиях пикапов Ram

В сети появилась информация о «заряженных» полноразмерных пикапах компании Ram. Стоит отметить, что обновлённую версию Ram 1500 представили несколько недель тому назад.

В сети появилась информация о «заряженных» версиях пикапов Ram


В частности, компания Ram разрабатывает две заряженные версии пикапа — Rebel TR и Rebel TRX, которые представят не ранее 2021 года. Модификация Rebel TR получит атмосферный 8-цилиндровый двигатель объёмом 7,0 литра мощностью 520 лошадиных сил. Под капотом Rebel TRX будет установлен двигатель V8 с наддувом ёмкостью 6,2 литра производительностью 707 лошадиных сил.

Стоит отметить, что представители компании Ram уже не в первый раз сообщают о скором выходе 707-сильного пикапа. Слухи о том, что будет разработана более мощная версия появились практически сразу поле того как была представлена новая версия пикапа Ram 1500 2019 модельного года. Как сообщили журналисты, им удалось найти отсылку в представленном шоу-каре именно к 707-сильной модификации.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:45
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