Ученые из Чили возмущены исследованием гуманоида Атакамы
Ученые круги Чили возмущены исследованием гуманоида Атакамы, считая, что подобная процедура - оскорбление для семьи девочки. Кроме того, существует вероятность контрабандного вывоза мумии из Чили, поэтому компетентные органы приступили к расследованию.
Мумия ростом в 15 см была найдена в 2003 году в чилийской деревне. В марте текущего года генетики Стэнфордского университета раскодировали ДНК загадочного гуманоида, а сам артефакт находится в ведении частного бизнесмена из Испании. Ученые определили, что мумия - недоношенный плод женского пола.
Однако чилийское научное сообщество возмущено данным фактом неэтичного обращения с погибшим плодом, а также сомневаются в законности проведенных процедур. Родители девочки могут быть еще живы, так как возраст мумифицированных останков около нескольких десятков лет. Кроме того, власти Чили не давали разрешение на вывоз и исследование артефакта, пишет портал "Газеты.Ru".
Мумия ростом в 15 см была найдена в 2003 году в чилийской деревне. В марте текущего года генетики Стэнфордского университета раскодировали ДНК загадочного гуманоида, а сам артефакт находится в ведении частного бизнесмена из Испании. Ученые определили, что мумия - недоношенный плод женского пола.
Однако чилийское научное сообщество возмущено данным фактом неэтичного обращения с погибшим плодом, а также сомневаются в законности проведенных процедур. Родители девочки могут быть еще живы, так как возраст мумифицированных останков около нескольких десятков лет. Кроме того, власти Чили не давали разрешение на вывоз и исследование артефакта, пишет портал "Газеты.Ru".
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:30