Олеся Лисовская решила отказаться от публичности

Накануне в священный христианский праздник девушка снова вышла на связь и разместила в соцсети Инстаграм первую за долгое время публикацию. Бывшая участница телестройки заявила, что с ней всё хорошо, но в будущем она будет редко появляться в Сети. Дело в том, что Олеся больше не хочет выставлять на всеобщее обозрение информацию о себе, но и удалять аккаунт пока не торопится.По словам Лисовской, в микроблоге у неё имеется множество важных контактов, которые она терять не намерена. Поклонники недоумевают, что же случилось со знаменитостью «Дома-2», которая в своё время искала на проекте славы, а теперь делает всё, чтобы избежать излишнего внимания.