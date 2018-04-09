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Олеся Лисовская решила отказаться от публичности

Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Олеся Лисовская около нескольких месяцев не выходила на связь со своими поклонниками. Девушка перестала выкладывать в Инстаграм новые фото, чем вызвала у фанатов беспокойство.

Олеся Лисовская решила отказаться от публичности

Накануне в священный христианский праздник девушка снова вышла на связь и разместила в соцсети Инстаграм первую за долгое время публикацию. Бывшая участница телестройки заявила, что с ней всё хорошо, но в будущем она будет редко появляться в Сети. Дело в том, что Олеся больше не хочет выставлять на всеобщее обозрение информацию о себе, но и удалять аккаунт пока не торопится.

Олеся Лисовская решила отказаться от публичности

По словам Лисовской, в микроблоге у неё имеется множество важных контактов, которые она терять не намерена. Поклонники недоумевают, что же случилось со знаменитостью «Дома-2», которая в своё время искала на проекте славы, а теперь делает всё, чтобы избежать излишнего внимания.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39
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