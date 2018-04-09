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В сеть выложили первые фотографии хардкорной версии BMW M2

В сети появились фотографии спортивного купе BMW M2 в хардкорной модификации Competition. Новый автомобиль от обычной версии отличается иным передним бампером, новой решёткой радиатора, другими боковыми зеркалами и видоизменёнными колёсными дисками.

В сеть выложили первые фотографии хардкорной версии BMW M2


В подкапотном пространстве BMW M2 Competition будет установлен более мощный 3,0-литровый битурбированный агрегат производительностью 410 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. До 100 км/час купе будет набирать разгон за 4,2 секунды.

В салоне спортивного купе BMW M2 Competition установлены новые кресла, а также появилась красная кнопка для запуска двигателя и кнопка для смены режимов работы управляющей электроники на рулевом колесе.

Официальная презентация автомобиля BMW M2 Competition ожидается на автосалоне в Пекине 25 апреля.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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