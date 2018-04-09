В сеть выложили первые фотографии хардкорной версии BMW M2

В подкапотном пространстве BMW M2 Competition будет установлен более мощный 3,0-литровый битурбированный агрегат производительностью 410 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. До 100 км/час купе будет набирать разгон за 4,2 секунды.В салоне спортивного купе BMW M2 Competition установлены новые кресла, а также появилась красная кнопка для запуска двигателя и кнопка для смены режимов работы управляющей электроники на рулевом колесе.Официальная презентация автомобиля BMW M2 Competition ожидается на автосалоне в Пекине 25 апреля.