Саша Черно выложила раритетное фото

«Милая девочка Саша Чернявская», - написала она.

Саша с самого начала покорила сердца многих зрителей, поскольку умело использовала свою харизму и, несмотря на избыточный вес – обаяние. Она сразу заявила, что готова похудеть и стать самой красивой девушкой периметра и фанаты с радостью принялись ее поддерживать.Однако, чем больше они ее узнавали, тем больше разочаровывались. Очень быстро Черно получила звание самой нечистоплотной, неуравновешенной и ленивой участницы телестройки. Причем такого мнения поклонники реалити-шоу придерживаются и сейчас.За год своего проживания на «Доме-2» девушка совсем не похудела, хотя руководство и предлагало ей помощь опытных диетологов и тренеров.На своей странице в Instagram, куда разочарованные зрители постоянно пишут ей свои негативные отзывы, Саша лишь оправдывается, аргументируя свое медленное похудение особенностями организма и широкой костью.А недавно, она опубликовала раритетный снимок, сделанный в далеком 2010 году. На нем совсем еще юная и довольно стройная Черно позирует около дерева.Стоит отметить, что своей фотографией участница телестройки спровоцировала новую вспышку критики в адрес своей фигуры и лени.