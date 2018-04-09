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Саша Черно выложила раритетное фото

Ни для кого не секрет, что Александра Черно является одной из самых рейтинговых и самых обсуждаемых участниц на телепроекте «Дом-2».

Саша с самого начала покорила сердца многих зрителей, поскольку умело использовала свою харизму и, несмотря на избыточный вес – обаяние. Она сразу заявила, что готова похудеть и стать самой красивой девушкой периметра и фанаты с радостью принялись ее поддерживать.

Саша Черно выложила раритетное фото

Однако, чем больше они ее узнавали, тем больше разочаровывались. Очень быстро Черно получила звание самой нечистоплотной, неуравновешенной и ленивой участницы телестройки. Причем такого мнения поклонники реалити-шоу придерживаются и сейчас.

За год своего проживания на «Доме-2» девушка совсем не похудела, хотя руководство и предлагало ей помощь опытных диетологов и тренеров.

На своей странице в Instagram, куда разочарованные зрители постоянно пишут ей свои негативные отзывы, Саша лишь оправдывается, аргументируя свое медленное похудение особенностями организма и широкой костью.

Саша Черно выложила раритетное фото

А недавно, она опубликовала раритетный снимок, сделанный в далеком 2010 году. На нем совсем еще юная и довольно стройная Черно позирует около дерева.

«Милая девочка Саша Чернявская», - написала она.

Стоит отметить, что своей фотографией участница телестройки спровоцировала новую вспышку критики в адрес своей фигуры и лени.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:34
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