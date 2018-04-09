АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Семейство Блюменкранц официально покинуло стены реалити-шоу «Дом-2»

Оказалось, что совсем не зря Тата и Валера Блюменкранц подыскивали себе квартиру в Москве. И хотя глава семейства поспешил заверить, что аренда жилья в столице совсем не означает, что они покидают телепроект «Дом-2», супруги все-таки ушли.

Выяснилось, что в периметре всему семейству стало негде жить, ведь их вип-дом закрыли на ремонт, а после его окончания туда заселят молодых возлюбленных.

Семейство Блюменкранц официально покинуло стены реалити-шоу «Дом-2»

Известно, что Блюменкранцы собирались оставаться на Поляне до празднования годовщины реалити-шоу, но ушли, не дотянув совсем немного. Скорее всего, они рассчитывали повторить успех Пынзарей и даже обойти их по количеству дней проживания на телестройке, но после родов Ольги Рапунцель, руководство просто перестало в них нуждаться.

По слухам, на двоих Тата и Валера получали пол миллиона рублей, однако явно не отрабатывали их. А вот супруги Дмитренко вместе со своей новорожденной дочкой гарантировано будут делать рейтинги.

Семейство Блюменкранц официально покинуло стены реалити-шоу «Дом-2»

Причем Блюменкранцы явно были предупреждены заранее о таком исходе событий, а потому не стали тянуть до последнего, а сняли шикарную квартиру в Москве и стали потихоньку перевозить в нее свои вещи.

«Буду скучать, но сидеть там нечего», «Давно пора. Семью построили, дочку родили. Чего сидеть? Ждать развода?», «Блюмы, конечно, молодцы, но уходить уже пора», - высказались зрители «Дома-2».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сеть выложили рендеры возрожденной «Оки» в
На продажу выставлен уникальный спорткар
Олеся Лисовская решила отказаться от публичности
Ученые: Тающие ледники помогают водорослям расти
Саша Черно выложила раритетное фото
Nissan осенью начнёт производить в России
Бюджет на лечение россиян по ОМС превысил
В Европе снимут с продажи кроссовер Audi SQ5
Семейство Блюменкранц официально покинуло стены
Новый"бюджетный" кроссовер Kia Sportage появился
Российские инженеры распечатали протез для
По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному»
Новую версию Lifan Solano представят на
Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила фанатов с
Правящая коалиция одерживает победу на
Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о
Ford представил спорткар Mustang Bullit в цвете
Герой сериала «Мажор» снова стал отцом
Развратные снимки мамы Ольги Рапунцель шокировали
В Японии впервые за 17 лет выпал снег
Ольга Бузова анонсировала клип на новую песню
С нелегальными торговцами предлагают бороться с
Ольга Бузова посетит с большим сольным концертом
Светлана Лобода показала поклонникам обручальное
Участники форума «Актуальные проблемы и
Дмитрий Шепелев готов пожертвовать рабочим
Составлен рейтинг худших фильмов лучших режиссеров
Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о
В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов
Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с
Просмотреть все новости