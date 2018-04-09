Семейство Блюменкранц официально покинуло стены реалити-шоу «Дом-2»

«Буду скучать, но сидеть там нечего», «Давно пора. Семью построили, дочку родили. Чего сидеть? Ждать развода?», «Блюмы, конечно, молодцы, но уходить уже пора», - высказались зрители «Дома-2».

Выяснилось, что в периметре всему семейству стало негде жить, ведь их вип-дом закрыли на ремонт, а после его окончания туда заселят молодых возлюбленных.Известно, что Блюменкранцы собирались оставаться на Поляне до празднования годовщины реалити-шоу, но ушли, не дотянув совсем немного. Скорее всего, они рассчитывали повторить успех Пынзарей и даже обойти их по количеству дней проживания на телестройке, но после родов Ольги Рапунцель, руководство просто перестало в них нуждаться.По слухам, на двоих Тата и Валера получали пол миллиона рублей, однако явно не отрабатывали их. А вот супруги Дмитренко вместе со своей новорожденной дочкой гарантировано будут делать рейтинги.Причем Блюменкранцы явно были предупреждены заранее о таком исходе событий, а потому не стали тянуть до последнего, а сняли шикарную квартиру в Москве и стали потихоньку перевозить в нее свои вещи.