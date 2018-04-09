Внедорожник Toyota RAV4 в марте стал самой продаваемой моделью бренда в РФ
Японским автобрендом Toyota опубликована информация касательно реализаций автомобилей в РФ в марте. Продажи компании снизились на 8 процентов до 8 900 авто в сравнении с прошлым годом.
Самой реализуемой версией в прошедшем месяце в России стала Toyota RAV4. Хотя в марте наблюдается отрицательная динамика, компания Toyota смогла повысить продажи в первом квартале в РФ на 3,5 процента до 20 582 авто. В марте бестселлером стала версия внедорожника Toyota RAV4, которая несмотря на падение продаж в 20% была продана в количестве 2 994 авто. В РФ с 2017 года продолжает увеличиваться спрос на SUV сегмент. С небольшим отрывом, а также снижением продаж на 22 процента до 2 539 авто идет седан версии Toyota Camry.
С апреля начался предварительный заказ флагмана Toyota Camry новой генерации. Новинка предлагается от 1,399 млн рублей. Максимальная комплектация стоит 2,341 млн рублей. Данную модель собирают в РФ в рамках предприятия компании в СПб.
Самой реализуемой версией в прошедшем месяце в России стала Toyota RAV4. Хотя в марте наблюдается отрицательная динамика, компания Toyota смогла повысить продажи в первом квартале в РФ на 3,5 процента до 20 582 авто. В марте бестселлером стала версия внедорожника Toyota RAV4, которая несмотря на падение продаж в 20% была продана в количестве 2 994 авто. В РФ с 2017 года продолжает увеличиваться спрос на SUV сегмент. С небольшим отрывом, а также снижением продаж на 22 процента до 2 539 авто идет седан версии Toyota Camry.
С апреля начался предварительный заказ флагмана Toyota Camry новой генерации. Новинка предлагается от 1,399 млн рублей. Максимальная комплектация стоит 2,341 млн рублей. Данную модель собирают в РФ в рамках предприятия компании в СПб.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45