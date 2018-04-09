Внедорожник Toyota RAV4 в марте стал самой продаваемой моделью бренда в РФ

Самой реализуемой версией в прошедшем месяце в России стала Toyota RAV4. Хотя в марте наблюдается отрицательная динамика, компания Toyota смогла повысить продажи в первом квартале в РФ на 3,5 процента до 20 582 авто. В марте бестселлером стала версия внедорожника Toyota RAV4, которая несмотря на падение продаж в 20% была продана в количестве 2 994 авто. В РФ с 2017 года продолжает увеличиваться спрос на SUV сегмент. С небольшим отрывом, а также снижением продаж на 22 процента до 2 539 авто идет седан версии Toyota Camry.С апреля начался предварительный заказ флагмана Toyota Camry новой генерации. Новинка предлагается от 1,399 млн рублей. Максимальная комплектация стоит 2,341 млн рублей. Данную модель собирают в РФ в рамках предприятия компании в СПб.