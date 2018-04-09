Светлана Лобода поздравила свою дочку Еву с днём рождения

Светлана Лобода учит свою дочку отдавать последнее нуждающимся, сострадать другим людям, отзывчивости и доброте. Певица объясняет Еве, что Бог дал человеку крылья, чтобы была возможность подняться в небо, а также корни, дабы было, куда возвращаться. Светлана Лобода сказала, что девочку от жизненных невзгод защитят ангелы, при этом Еву всегда будет сопутствовать удача. Поклонники присоединились к поздравлениям Лободы. Подписчики желают Еве всего самого наилучшего, а также хвалят артистку за то, что она обучает дочь правильным вещам.Многие отметили прекрасный вид Светланы. По мнению поклонников, беременность Лободе к лицу. Некоторые удивились, как выросла дочка известной исполнительницы песен. За час новая публикация Лободы собрала около 70 тысяч отметок «Мне нравится» и 395 комментариев.