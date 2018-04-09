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По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному» Иосифу Оганесяну давно уже пора за ворота

Некоторое время назад в городских квартирах телепроекта «Дом-2» активно обсуждалось поведение Елены Хроминой. В студию были приглашены эксперты, которые то и делали, что называли девушку хамкой и грубиянкой, за что в итоге и пострадали, от этой же самой участницы.

Кроме того, ведущие вновь подняли тему похода Лены в ночной клуб, из-за чего в итоге стены реалити-шоу покинул Саймон Марданшин. В качестве оппонента к Хроминой был приставлен Иосиф Оганесян, ведь именно его возлюбленную она считает своим врагом номер один.

По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному» Иосифу Оганесяну давно уже пора за ворота

Напомним, что Александра Черно сопровождала девушку в клуб, а когда та начала зажигать с Глебом Жемчуговым, то записала все на видео и выложила в Сеть, от куда об этой ситуации и узнал избранник Лены.

В итоге, в начале эфира, сидя на съемочной площадке молодой человек Саши стал обзывать Хромину падшей женщиной, говорить, что у нее «грязный рот», а также констатировать, что ее никто не любит и у нее абсолютно нет друзей.

По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному» Иосифу Оганесяну давно уже пора за ворота

А вот в конце выпуска зрители заметили, что Иосиф резко поменял свое мнение о Лене и стал обвинять ее в публичности, в хайпе и в том, что о ней постоянно говорят.

В результате у поклонников телестройки окончательно испортилось мнение об Оганесяне, который выглядел на ток-шоу как минимум глупо. По их мнению, таким уступчивым особам, как этот участник давно уже не место на «Доме-2».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:29
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