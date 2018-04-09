По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному» Иосифу Оганесяну давно уже пора за ворота

Кроме того, ведущие вновь подняли тему похода Лены в ночной клуб, из-за чего в итоге стены реалити-шоу покинул Саймон Марданшин. В качестве оппонента к Хроминой был приставлен Иосиф Оганесян, ведь именно его возлюбленную она считает своим врагом номер один.Напомним, что Александра Черно сопровождала девушку в клуб, а когда та начала зажигать с Глебом Жемчуговым, то записала все на видео и выложила в Сеть, от куда об этой ситуации и узнал избранник Лены.В итоге, в начале эфира, сидя на съемочной площадке молодой человек Саши стал обзывать Хромину падшей женщиной, говорить, что у нее «грязный рот», а также констатировать, что ее никто не любит и у нее абсолютно нет друзей.А вот в конце выпуска зрители заметили, что Иосиф резко поменял свое мнение о Лене и стал обвинять ее в публичности, в хайпе и в том, что о ней постоянно говорят.В результате у поклонников телестройки окончательно испортилось мнение об Оганесяне, который выглядел на ток-шоу как минимум глупо. По их мнению, таким уступчивым особам, как этот участник давно уже не место на «Доме-2».