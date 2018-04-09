Сергей Безруков показал свою годовалую дочь в Instagram

Сергей Безруков в православный праздник Пасху через лес отправился к реке, чтобы вдохнуть свежий воздух и полюбоваться природой. На прогулке актёра сопровождала тридцатичетырёхлетняя жена Анна Матисон, с которой в 2016 году артист обвенчался. Также с супругами была их годовалая дочь по имени Мария, которую Безруков продемонстрировал в своём микроблоге. Сергей не стал показывать лицо малышки. Однако умилил подписчиков теплыми семейными публикациями. Фото в течение суток сумело собрать около 159 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1,5 тысяч восторженных комментариев.Стоит напомнить, что у артиста также подрастают внебрачные дети, а именно сын Иван и дочка Александра.