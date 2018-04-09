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Сергей Безруков показал свою годовалую дочь в Instagram

Сергей Безруков, являющийся известным российским актером театра и кино, редко делится с фанатами личными семейными снимками. Но недавно артист продемонстрировал в своём микроблоге Instagram годовалую дочку.

Сергей Безруков показал свою годовалую дочь в Instagram

Сергей Безруков в православный праздник Пасху через лес отправился к реке, чтобы вдохнуть свежий воздух и полюбоваться природой. На прогулке актёра сопровождала тридцатичетырёхлетняя жена Анна Матисон, с которой в 2016 году артист обвенчался. Также с супругами была их годовалая дочь по имени Мария, которую Безруков продемонстрировал в своём микроблоге. Сергей не стал показывать лицо малышки. Однако умилил подписчиков теплыми семейными публикациями. Фото в течение суток сумело собрать около 159 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1,5 тысяч восторженных комментариев.

Стоит напомнить, что у артиста также подрастают внебрачные дети, а именно сын Иван и дочка Александра.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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