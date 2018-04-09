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Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила фанатов с праздником

Нынешняя супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко накануне поздравила поклонников со священным праздником Пасхи.

Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила фанатов с праздником

В своем микроблоге известная модель опубликовала поздравительный пост, посвященный Воскресению Христову. Девушка отметила, что этот праздник – один из ее любимых в году.

Анастасия разместила в Инстаграме новый снимок, на котором запечатлена с корзиной праздничных куличей. А также девушка пожелала всем своим фанатам любви, вдохновения, здоровья и мира.

В свою очередь подписчики Костенко написали в ответ множество теплых слов в адрес девушки, также поздравив ее с этим святым днем.

«Воистину Воскресе ..!🙏🏼это самый чудесный праздник!», «Красавица», «Красавица! Счастья вам и вашим близким», - написали фолловеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11
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