Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила фанатов с праздником

«Воистину Воскресе ..!🙏🏼это самый чудесный праздник!», «Красавица», «Красавица! Счастья вам и вашим близким», - написали фолловеры.

В своем микроблоге известная модель опубликовала поздравительный пост, посвященный Воскресению Христову. Девушка отметила, что этот праздник – один из ее любимых в году.Анастасия разместила в Инстаграме новый снимок, на котором запечатлена с корзиной праздничных куличей. А также девушка пожелала всем своим фанатам любви, вдохновения, здоровья и мира.В свою очередь подписчики Костенко написали в ответ множество теплых слов в адрес девушки, также поздравив ее с этим святым днем.