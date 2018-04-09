Поклонники заметили резкое старение Веры Брежневой

Телеведущая и певица Вера Брежнева обновила свой аккаунт в Instagram новым портретным снимком, которое мгновенно стали обсуждать подписчики. Многим фолловерам показалось, что Вера резко постарела, о чём говорят носогубные складки, морщинки под глазами, а также вид её волос. Однако новая публикация в течение небольшого промежутка времени сумела собрать около 24 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 160 комментариев.Поклонники Брежневой в комментариях стали писать, что Брежнева становится очень похожей на свою маму. Однако нашлись и те, кто поддержал певицу. Некоторые фанаты сказали, что украинки самые красивые и это факт, так как даже многие отечественные звёзды меркнут возле Веры.