В Перми из снега соорудили большое пасхальное яйцо

Снежная скульптура располагается в Ново-Бродовском районе Перми. Жители города, увидев яйцо, в социальных сетях начали писать, что уже готовы праздновать православное торжество. Мемориал из снега сфотографировали, при этом обнародовали в интернете. Данная публикация привлекла внимание многих пользователей, поставивших сотни лайков.Пасху празднуют и отечественные военнослужащие. В Сирии на военной базе ВКС РФ в честь Воскрешения Иисуса Христа прошел Крестный ход. Богослужение проведено иереем Виталием. Прежде во Владивостоке генконсул США Майкл Кийс сообщил, что выдержал Великий пост и восхищается населением РФ, которое это делает каждый год. Дипломат сказал, что он получил большой опыт, при этом отказ от ряда вещей помог ему оценить по достоинству прекрасное в обычные дни.