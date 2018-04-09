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В Перми из снега соорудили большое пасхальное яйцо

Пермский пенсионер за два часа слепил из снега большое пасхальное яйцо.

В Перми из снега соорудили большое пасхальное яйцо


Снежная скульптура располагается в Ново-Бродовском районе Перми. Жители города, увидев яйцо, в социальных сетях начали писать, что уже готовы праздновать православное торжество. Мемориал из снега сфотографировали, при этом обнародовали в интернете. Данная публикация привлекла внимание многих пользователей, поставивших сотни лайков.

Пасху празднуют и отечественные военнослужащие. В Сирии на военной базе ВКС РФ в честь Воскрешения Иисуса Христа прошел Крестный ход. Богослужение проведено иереем Виталием. Прежде во Владивостоке генконсул США Майкл Кийс сообщил, что выдержал Великий пост и восхищается населением РФ, которое это делает каждый год. Дипломат сказал, что он получил большой опыт, при этом отказ от ряда вещей помог ему оценить по достоинству прекрасное в обычные дни.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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