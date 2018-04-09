В интернете негодуют из-за мусорного бака с игрушками для погибших детей в Кемерово
В Сети появилось фото, которое возмутило пользователей. Дело в том, что снимок имеет непосредственное отношение к кемеровской трагедии в ТЦ. Публикация показала пренебрежительное отношение к памяти потерпевших в страшном пожаре.
Данное фото появилось в группе «ЧП. Самарская область». Пользователи назвали нелюдями тех, кто выбросил памятную табличку и мягкие
игрушки в мусорный контейнер. Юзеры заявили, что надо было отдать эти игрушки в детские дома. Но другие комментаторы сообщили, что эти игрушки отдать в детдома нельзя, так как эти учреждения имеют право принимать только новые игрушки. Кроме этого, когда чтили память потерпевших трагедии, в эти дни шли дожди, из-за чего игрушки пришли в непригодность.
Однако юзеры возмущены не самим фактом, что игрушки были выброшены - а как. Подношения были свалены в кучу и как попало затолканы в бак. Пользователи также осуждают и автора фото. По их мнению, он поиздевался над общероссийской скорбью.
Данное фото появилось в группе «ЧП. Самарская область». Пользователи назвали нелюдями тех, кто выбросил памятную табличку и мягкие
игрушки в мусорный контейнер. Юзеры заявили, что надо было отдать эти игрушки в детские дома. Но другие комментаторы сообщили, что эти игрушки отдать в детдома нельзя, так как эти учреждения имеют право принимать только новые игрушки. Кроме этого, когда чтили память потерпевших трагедии, в эти дни шли дожди, из-за чего игрушки пришли в непригодность.
Однако юзеры возмущены не самим фактом, что игрушки были выброшены - а как. Подношения были свалены в кучу и как попало затолканы в бак. Пользователи также осуждают и автора фото. По их мнению, он поиздевался над общероссийской скорбью.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30