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Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о беременности Майи Донцовой

На днях экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно явно перебрала с алкоголем и выдала один из самых главных секретов Майи Донцовой. Девушка рассказала о том, что ее подруга находится на раннем сроке беременности.

Первые слухи о том, что Майя ждет ребенка, появились несколько недель назад, которые Роман Капаклы. Парень нечаянно намекнул, что возлюбленная Алексея Купина находится уже на 3 месяце.

Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о беременности Майи Донцовой

Не смотря на обилию слухов и такие заявления со стороны Капаклы, Купин и Донцова продолжают создавать впечатление, что никакой беременности нет и не планируется в ближайшее время.

Однако навесу над этим секретом сорвала именно Кохно, с которой Донцова отправилась в ночной клуб. Там девушки бурно провели ночь, о чем свидетельствуют их Stories в социальной сети Instagram.

Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о беременности Майи Донцовой

После активной гулянки, Маша подтвердила беременность своей близкой, заявив, что теперь ее жизнь изменится. При этом не стоит думать, что девушка наплевательски относится к своему положению – она не пьет алкоголь и довольствуется лишь скоком из грейпфрута, который положительно влияет на плод.

Но не смотря на такие заявления, часть подписчиков все равно не верят в эти новости. Большинство считает, что, если участница телестройки и вправду была бы беременна, она бы не отправилась в ночной клуб, и уж тем более не наблюдалось бы такое отношение со стороны Алексея Купина – их общение не походит на тех людей, которые в скором времени станут молодыми родителями.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56
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