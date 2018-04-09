Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о беременности Майи Донцовой

Первые слухи о том, что Майя ждет ребенка, появились несколько недель назад, которые Роман Капаклы. Парень нечаянно намекнул, что возлюбленная Алексея Купина находится уже на 3 месяце.Не смотря на обилию слухов и такие заявления со стороны Капаклы, Купин и Донцова продолжают создавать впечатление, что никакой беременности нет и не планируется в ближайшее время.Однако навесу над этим секретом сорвала именно Кохно, с которой Донцова отправилась в ночной клуб. Там девушки бурно провели ночь, о чем свидетельствуют их Stories в социальной сети Instagram.После активной гулянки, Маша подтвердила беременность своей близкой, заявив, что теперь ее жизнь изменится. При этом не стоит думать, что девушка наплевательски относится к своему положению – она не пьет алкоголь и довольствуется лишь скоком из грейпфрута, который положительно влияет на плод.Но не смотря на такие заявления, часть подписчиков все равно не верят в эти новости. Большинство считает, что, если участница телестройки и вправду была бы беременна, она бы не отправилась в ночной клуб, и уж тем более не наблюдалось бы такое отношение со стороны Алексея Купина – их общение не походит на тех людей, которые в скором времени станут молодыми родителями.