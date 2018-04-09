Участнице конкурса «Мисс Россия» из-за купальника грозят расправой

На днях Нагоева прошла отборочный тур и оказалась в числе тех девушек, какие будут сражаться за корону. Кроме невероятной красоты Диана может похвастать большим списком интеллектуальных достижений. Девушка с трёх лет освоила язык жестов, занимается вокалом и играет в шахматы. В прошедшем году она заняла 2 место в «Мисс Кабардино-Балкарии».Но землякам Дианы не понравилось, что она для анкеты конкурса снялась в раздельном купальнике. Кабардино-балкарцы начали девушке писать жестокие оскорбления, а также проклинать её. Нагоева не понимает, чем она заслужила такое отношение к себе. Однако многие её фолловеры вступились за Диану, заявив, что они не имеют права оскорблять девушку.