Развратные снимки мамы Ольги Рапунцель шокировали зрителей телепроекта «Дом-2»

Напомним, что вот уже год Оля счастлива в браке с Дмитрием Дмитриенко и даже не думает о том, чтобы вернуться к тому ремеслу, которым зарабатывала до прихода на реалити-шоу. Однако отмыться от славы главной развратницы телестройки ей так и не удалось.Теперь, после увиденных фото Григорьевской-старшей, околодомовская публика стала гадать, как Рапунцель будет объяснять своей только родившейся дочери, почему ее никто не уважает и обзывают грязными словами.Некоторые же до сих пор задаются вопросом, куда смотрела Татьяна Владимировна, когда ее старшая дочь зарабатывала, демонстрируя свои оголенные части тела на вебкамеру другим мужчинам. Однако, после увиденных интимных снимков женщины, у них все встало на свои места.По их мнению, «яблочко от яблони далеко не укатилось» и мама девушки тоже не отличается целомудрием. Фотографии, на которых Григорьевская-старшая позирует в самых откровенных нарядах, шокировали пользователей Сети и просто взорвали интернет.