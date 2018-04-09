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Валерий Леонтьев объяснился, почему отказывается лечиться в России

Певцу Валерию Леонтьеву неприятно, когда тема его здоровья может обсуждаться на Родине и в желтой прессе, и на телевидении. Поэтому он предпочитает следить за здоровьем в Соединенных Штатах. И это его принципиальная позиция.

Валерий Леонтьев объяснился, почему отказывается лечиться в России


Почему именно в США ему удобнее проходить обследования, а не где-то еще? Да потому что у него там проживает его супруга Людмила Исакович. Так что 69-летнему Валерию Яковлевичу и с женою приятно увидиться, и провериться у местных врачей не помешает.

По словам Леонтьева, при визите в США, он пару месяцев проводит в Майами. Там не только можно отдохнуть на океаническом побережье, но и докторов посетить. При этом у него отсутствует страх на следующий день прочитать в желтой прессе «состав своей крови».

Люся тоже летом ненадолго приезжает в Россию, - заметил метр советской эстрады, - А дальше я отправляюсь в гастрольный маршрут


Кстати, в этом году исполняется 45 лет с того момента, когда Леонтьев впервые вышел на сцену. И еще он признался, что пробовал оленью кровь. Возможно, это придало ему энергии и сил.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 13:45
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