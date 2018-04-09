Ольга Бузова анонсировала клип на новую песню «Улетаю»

Фанаты ведущей «Дома-2» наконец-то дождались премьеры клипа на ее песню «Улетаю», который в американской пустыне снимала известный клипмейкер Марина Голубева.Подписчики знаменитости отметили, что даже по короткому тизеру хорошо видно, каким завораживающим и интригующим будет клип на композицию Бузовой. В своем Инстаграме Ольга сообщила: «Скоро... долгожданное видео на самую особенную песню из моего альбома».Трек, получивший название «Улетаю», вошел в дебютный альбом исполнительницы, а вот клип на него был отснят еще летом прошло года в Штатах. Вот только анонсировала его Ольга только сейчас.Фанаты творчества известной певицы с восторгом встретили новую работу своей любимицы. Они написали ей массу восторженных отзывов и лестных комментариев.Тем не менее, не обошлось и без нападок хейтеров, заметивших, что новый ролик певицы полностью скопирован у Нюши. Некоторые даже сочли его совершенно идентичным и обвинили теледиву в плагиате.На данный момент Ольга плодотворно работает над записью второго альбома и созданием нового шоу, с которым звезда «Дома-2» намерена выступать в этом году.