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Ольга Бузова анонсировала клип на новую песню «Улетаю»

Известная певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова анонсировала в своем микроблоге самый завораживающий клип из всех, которые были созданы ею ранее.

Фанаты ведущей «Дома-2» наконец-то дождались премьеры клипа на ее песню «Улетаю», который в американской пустыне снимала известный клипмейкер Марина Голубева.

Ольга Бузова анонсировала клип на новую песню «Улетаю»

Подписчики знаменитости отметили, что даже по короткому тизеру хорошо видно, каким завораживающим и интригующим будет клип на композицию Бузовой. В своем Инстаграме Ольга сообщила: «Скоро... долгожданное видео на самую особенную песню из моего альбома».

Трек, получивший название «Улетаю», вошел в дебютный альбом исполнительницы, а вот клип на него был отснят еще летом прошло года в Штатах. Вот только анонсировала его Ольга только сейчас.

Фанаты творчества известной певицы с восторгом встретили новую работу своей любимицы. Они написали ей массу восторженных отзывов и лестных комментариев.

Тем не менее, не обошлось и без нападок хейтеров, заметивших, что новый ролик певицы полностью скопирован у Нюши. Некоторые даже сочли его совершенно идентичным и обвинили теледиву в плагиате.

На данный момент Ольга плодотворно работает над записью второго альбома и созданием нового шоу, с которым звезда «Дома-2» намерена выступать в этом году.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:04
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