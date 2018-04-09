Ученые создали устройство, сопоставимое по возможностям с кошачьим ухом

Инновационный аппарат ученых по своим габаритам в триллионы раз меньше барабанной перепонки человека, а также примерно в 100 тыс. раз ее тоньше. Инженеры считают, что устройство найдет свое применение в новых технологиях, позволяющих конструировать приборы для восприятия звуков на разных частотах и на разной дальности.Кроме того, миниатюрный аппарат будет потреблять крайне малое количество энергии. Для преобразования радиочастот и прочих звуковых сигналов в звуки слышимого диапазона необходимо построить приемники-трансдукторы, что позволит человечеству заполучить кошачий слух.