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Ученые создали устройство, сопоставимое по возможностям с кошачьим ухом

Американские инженеры из частного Университета Case Western Reserve создали миниатюрное устройство, позволяющее получить кошачий слух. Искусственная перепонка толщиной в несколько атомов улавливает шумы в радиочастотном спектре, информирует издание Science Advances.

Ученые создали устройство, сопоставимое по возможностям с кошачьим ухом


Инновационный аппарат ученых по своим габаритам в триллионы раз меньше барабанной перепонки человека, а также примерно в 100 тыс. раз ее тоньше. Инженеры считают, что устройство найдет свое применение в новых технологиях, позволяющих конструировать приборы для восприятия звуков на разных частотах и на разной дальности.

Кроме того, миниатюрный аппарат будет потреблять крайне малое количество энергии. Для преобразования радиочастот и прочих звуковых сигналов в звуки слышимого диапазона необходимо построить приемники-трансдукторы, что позволит человечеству заполучить кошачий слух.
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Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:30
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