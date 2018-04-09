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В апреле состоится дебют электрокроссовера Buick Enspire Concept

Представители американского бренда Buick накануне сообщили о скором дебюте нового концепта электрического внедорожника Enspire Concept. Новинка будет представлена в Пекине, а пока в сеть выложили интригующие тизеры автомобиля с изображением задней части.

В апреле состоится дебют электрокроссовера Buick Enspire Concept


Как сообщили в компании Buick новый электрический внедорожник Enspire Concept предназначен для китайского автомобильного рынка. В настоящее время точной информации об оснащении и силовой установки электрокара пока нет.

По словам производителей, концепт Buick Enspire представляет собой результат упорной работы над новыми технологиями и дизайном. На разработку нового электрокара идут глобальные ресурсы концерна GM.

Официальная презентация электрического внедорожника Buick Enspire Concept ожидается 17 июля текущего года на специальном мероприятии Buick Brand Night. А на автосалоне в Пекине будет представлен концепт новинки.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:15
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