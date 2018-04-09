В апреле состоится дебют электрокроссовера Buick Enspire Concept

Как сообщили в компании Buick новый электрический внедорожник Enspire Concept предназначен для китайского автомобильного рынка. В настоящее время точной информации об оснащении и силовой установки электрокара пока нет.По словам производителей, концепт Buick Enspire представляет собой результат упорной работы над новыми технологиями и дизайном. На разработку нового электрокара идут глобальные ресурсы концерна GM.Официальная презентация электрического внедорожника Buick Enspire Concept ожидается 17 июля текущего года на специальном мероприятии Buick Brand Night. А на автосалоне в Пекине будет представлен концепт новинки.